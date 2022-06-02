Yüzünü yıkamak isteyen 62 yaşındaki adam suya düşerek kayboldu! - Son Dakika
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Yüzünü yıkamak isteyen 62 yaşındaki adam suya düşerek kayboldu!

02.06.2022 09:01

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen 62 yaşındaki Tekin Kıray dengesini kaybederek suya düştü. Savcılığın talebi doğrultusunda kanalın suyu kesilirken, kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Adana'da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü. Akıntıya kapılan adam kayboldu. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Tekin Kıray, arkadaşıyla birlikte sulama kanalının yanında bir süre alkol aldı.

YÜZÜNÜ YIKARKAN KANALA DÜŞTÜ

Sonra Kıray, yüzünü yıkamak için sulama kanalındaki çelik hatlarının üzerinden eğildi. Kıray, yüzünü yıkamaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü. Durumu fark eden arkadaşı hemen polise olayı bildirdi.

KANALIN SUYU KESİLDİ

Bu sırada Tekin Kıray akıntıya kapılarak suda kayboldu. Bölgeye gelen polis çevrede incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından savcı talimatıyla sulama kanalının suyu kesildi. Suda kaybolan Kıray'ın arama çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ziyapaşa Mahallesi, Kıyıboyu Caddesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüzünü yıkamak isteyen 62 yaşındaki adam suya düşerek kayboldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzünü yıkamak isteyen 62 yaşındaki adam suya düşerek kayboldu! - Son Dakika
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