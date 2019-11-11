Yüzyılda 13 kez olan gerçekleşen olay: Merkür, Güneş ile Dünya arasına giriyor
7 saat önce
Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür yüzyılda sadece 13 kez görülen bir astronomi olayıyla Güneş ile Dünya arasına giriyor.
Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür yüzyılda sadece 13 kez görülen bir astronomi olayında Güneş ile Dünya arasından geçecek.
Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, en son 9 Mayıs 2016 tarihinde benzer bir geçişi yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:01
Beyaz Miğferleri'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayının eşinin ifadesi ortaya çıktı Sırt çantasından kol çıkan Rus profesör sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı