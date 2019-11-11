Son Dakika Haberleri: Yüzyılda 13 kez olan gerçekleşen olay: Merkür, Güneş ile Dünya arasına giriyor
Son Dakika Dünya Yüzyılda 13 kez olan gerçekleşen olay: Merkür, Güneş ile Dünya arasına giriyor

Yüzyılda 13 kez olan gerçekleşen olay: Merkür, Güneş ile Dünya arasına giriyor

7 saat önce

Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür yüzyılda sadece 13 kez görülen bir astronomi olayıyla Güneş ile Dünya arasına giriyor.

Yüzyılda 13 kez olan gerçekleşen olay: Merkür, Güneş ile Dünya arasına giriyor, System.String[]

Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür yüzyılda sadece 13 kez görülen bir astronomi olayında Güneş ile Dünya arasından geçecek.


Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, en son 9 Mayıs 2016 tarihinde benzer bir geçişi yapmıştı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:01 
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