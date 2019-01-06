Son Dakika Haberleri: 'Yüzyılın Anlaşması' ertelendi

'Yüzyılın Anlaşması' ertelendi

12 dakika önce

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilmesi beklenen ve "Yüzyılın Anlaşması" projesi olarak bilinen "Orta Doğu Barış Planı'nın" ertelendiğini açıkladı.

'Yüzyılın Anlaşması' ertelendi, System.String[]
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilmesi beklenen ve "Yüzyılın Anlaşması" projesi olarak bilinen "Orta Doğu Barış Planı'nın" ertelendiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:35 

Donald Trump, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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