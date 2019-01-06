'Yüzyılın Anlaşması' ertelendi
12 dakika önce
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilmesi beklenen ve "Yüzyılın Anlaşması" projesi olarak bilinen "Orta Doğu Barış Planı'nın" ertelendiğini açıkladı.
ABD
'nin İsrail
Büyükelçisi Friedman, ABD Başkanı Donald Trump
tarafından ilan edilmesi beklenen ve "Yüzyılın Anlaşması" projesi olarak bilinen "Orta Doğu
Barış Planı'nın" ertelendiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:35
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