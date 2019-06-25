'Yüzyılın Anlaşması' Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedefliyor
2 saat önce
ABD yönetiminin Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:03
ABD yönetiminin Filistin- İsrail
meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi açıklandı.
Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı
70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
Son dakika! ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır