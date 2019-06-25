Son Dakika Haberleri: 'Yüzyılın Anlaşması' Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedefliyor
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'Yüzyılın Anlaşması' Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedefliyor

2 saat önce

ABD yönetiminin Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi açıklandı.

'Yüzyılın Anlaşması' Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedefliyor, System.String[]
ABD yönetiminin Filistin- İsrail meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:03 
Ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Filistin, Ekonomi
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