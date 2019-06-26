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Yüzyılın Anlaşması: Filistinliler eleştirdi, Körfez ülkeleri ihtiyatla yaklaştı

44 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanı Donald Trump yönetiminin 50 Milyar dolar boyutunda, 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan Filistin'e yönelik yatırım planı, Filistinliler tarafından yetersiz görülüp eleştirildi.

Yüzyılın Anlaşması: Filistinliler eleştirdi, Körfez ülkeleri ihtiyatla yaklaştı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump yönetiminin 50 milyar dolar değerindeki, 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan bölgedeki krize yönelik çözüm planı Filistinliler tarafından eleştirildi. ABD'nin Körfez'de müttefiki olan Arap ülkeleri ise plana ihtiyatla yaklaşarak, politik uzlaşma sağlandığı takdirde destek vereceklerini söyledi.

Planın ana mimarı olan Trump'ın damadı Jared Kushner, Filistin bölgesine yönelik iddialı ekonomik teklifler içeren planına destek toplamak için Bahreyn'de uluslararası bir toplantı düzenledi. Toplantıya İsrail ve Filistin tarafları katılmadı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:53 
Körfez, Filistin, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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