'Yüzyılın Anlaşması'nda ne var, Trump'ın planı İsrail ve Filistin'e ne vadediyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Yüzyılın Anlaşması'nda ne var, Trump'ın planı İsrail ve Filistin'e ne vadediyor? - Son Dakika Dünya

'Yüzyılın Anlaşması'nda ne var, Trump'ın planı İsrail ve Filistin'e ne vadediyor?

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta içerisinde iki yıldır gündemde olan Orta Doğu Barış Planı'nın bir kısmını kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu. Peki Trump'ın açıklayacağını dile getirdiği 'Yüzyılın Barış Planı'nda neler var? Taraflar kabul edecek mi? Kime ne vadediliyor?

'Yüzyılın Anlaşması'nda ne var, Trump'ın planı İsrail ve Filistin'e ne vadediyor?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek hafta içerisinde iki yıldır gündemde olan Orta Doğu Barış Planı'nın bir kısmını kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.


Peki Başkan Trump'ın açıklayacağını dile getirdiği 'Yüzyılın Barış Planı'nda neler var?

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Orta Doğu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:28 
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