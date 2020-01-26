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'Yüzyılın Anlaşması'nda ne var, Trump'ın planı İsrail ve Filistin'e ne vadediyor?
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta içerisinde iki yıldır gündemde olan Orta Doğu Barış Planı'nın bir kısmını kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu. Peki Trump'ın açıklayacağını dile getirdiği 'Yüzyılın Barış Planı'nda neler var? Taraflar kabul edecek mi? Kime ne vadediliyor?
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:28
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