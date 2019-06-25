Son Dakika Haberleri: "Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail'e olumsuz yansımaları olacak"
Son Dakika Güncel Haber

"Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail'e olumsuz yansımaları olacak"

18 dakika önce

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Abbas Zeki, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın İsrail'e olumsuz yansımaları olacağını belirtti.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Abbas Zeki, ABD'nin İsrail- Filistin meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın İsrail'e olumsuz yansımaları olacağını belirtti.
Fetih yetkilisi Zeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin davasıyla ilgili Amerikan çılgınlığı, bölgede durumun patlak vermesinden korkan İsrail'e olumsuz yansımaları olacak." diye konuştu.
Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek "Refah için Barış" adlı çalıştaya ilişkin Zeki, "Dünyanın en karmaşık anlaşmazlığı bu şekilde çözülemez. Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi ve mültecilerin geri dönüş hakkının da ortadan kaldırılması isteniyor. (Bu çalıştaya katılanların) gaflet uykusundan uyanması gerekiyor." dedi.
Zeki, Filistin halkının Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması'nı reddetme noktasında birlik olduğuna dikkati çekti.
Bazı Arap ülkelerinin çalıştaya katılma konusunda garip bir şekilde ısrarlı olduğuna işaret eden Zeki, "Araplar her zaman Filistinlilerin onay verdiğini kabul eder ve istemediklerini de 'reddederiz' der. Bugün biz Manama'daki çalıştayı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon
ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayı, ABD'nin katkılarıyla bugün Manama'da başlıyor.
Çalıştayda Filistin'e yapılacak ekonomik yardımların masaya yatırılması ve hangi ülkelerin bu yardımları üstleneceği gibi konuların konuşulması bekleniyor.
"Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkan ve bu planının ekonomi ayağını oluşturan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykot etmeye çağırmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:48 Kaynak: AA
Manama, Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:06:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail'e olumsuz yansımaları olacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]