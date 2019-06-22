Son Dakika Haberleri: "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi açıklandı
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"Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi açıklandı

1 saat önce

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketinde, Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu öngörüldü.

ABD'nin İsrail- Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketinde, Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu öngörüldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:28 
Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Ekonomi, Ekonomi
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