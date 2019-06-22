"Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi açıklandı
1 saat önce
ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketinde, Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu öngörüldü.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:28
ABD'nin İsrail- Filistin
meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketinde, Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu öngörüldü.
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