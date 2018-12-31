Yüzyılın Anlaşmasını Asla Kabul Etmeyeceğiz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD tarafından açıklanması beklenen ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Mısır tarafından desteklendiği iddia edilen "Yüzyılın Anlaşması" projesini kabul etmeyeceklerini bir kez daha yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD tarafından açıklanması beklenen ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Mısır tarafından desteklendiği iddia edilen "Yüzyılın Anlaşması" projesini kabul etmeyeceklerini bir kez daha yineledi.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in 54'üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle işgal altındaki Ramallah kentinde bulunan Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen kutlama törenine katıldı.



Abbas, törende yaptığı konuşmada, "Tüm Filistinliler tarafından reddedilen Yüzyılın Anlaşması projesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz." dedi.



Öte yandan, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol eden Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a da mesaj veren Abbas, "Gazze'de Fetih'in kuruluş yıl dönümünü sembolize eden meşalenin yakılmasını engelleyen her kim olursa olsun, ulusal safın dışındadır." ifadesini kullandı.



Fetih Sözcüsü Atıf Ebu Yusuf bugün yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın, Gazze'de Fetih hareketinin kuruluşunu kutlamaya hazırlanan 500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını belirtirken, Hamas'a bağlı Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise "Fetih hareketi mensuplarının gözaltına alındığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti.



Fetih hareketi, 1 Ocak 1965'te Yasir Arafat önderliğinde kurulmuştu.



- Yüzyılın Anlaşması



ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor ya da planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.



İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de ifade ediliyor.



Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Greenblatt, "??Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere haziran 2018'de Orta Doğu turuna çıkmış, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşme yapmamıştı.



İsrail'in HaYom gazetesi, "Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Ürdün liderlerinin, Kushner'e Yüzyılın Anlaşması planına destek verdiklerini açıkladıklarını" duyurmuştu.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini açıklamıştı.



FKÖ Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat da "Kushner ve Greenblatt'ın Orta Doğu turunun Batı Şeria'da siyasi rejimi değiştirme ve Filistin yönetimini devirme girişiminin tanıtımı" olduğunu ifade etmişti.



Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de daha önce AA'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının; İsrail'i bölgede meşrulaştırmayı, Arap ülkeleriyle normalleşmesini ve Filistin davasının tasfiyesini amaçladığını belirtmişti.



İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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