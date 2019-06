"Yüzyılın anlaşmasını uygulamaya yardımcı her türlü kolaylığı reddediyoruz"

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin (İDSB) de aralarında bulunduğu 61 sivil toplum kuruluşu, "Yüzyılın Anlaşması"nı uygulamaya yardımcı olacak her türlü kolaylığı, bu anlaşmanın adımlarından birisi olan Bahreyn Krallığı'ndaki Manama çalıştayının çıktılarını reddettiklerini bildirdi.

İDSB, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu Derneği, Dünya İslam Sağlık Birliği gibi 61 sivil toplum kuruluşu, "Yüzyılın Anlaşması ve Bahreyn Çalıştayı" başlıklı açıklamalarında, Filistin ve Kudüs meselesindeki güncel olayların ve gelişmelerin hızlandığını belirtti.

Açıklamada, mevcut aşamada Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin, Filistin haklarını inkar eden, uluslararası anlaşmalara ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı "Yüzyılın Anlaşması" adını verdikleri girişim kapsamında, Filistin meselesini yok etmeye ve ortadan kaldırmaya, kalan Filistin topraklarını tam olarak kontrol altına almaya, işgal altındaki Filistin'de kalan vatandaşları tehcir etmeye, mültecilerin geri dönüş haklarını yok etmeye ve İsrail'in söylemini yerleştirmeye çalıştığı kaydedildi.

Çok büyük sorunlarla karşı karşıya olunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bizler işgal altındaki Filistin'deki kardeşlerimizin başına gelen, Filistin toplumunun bütün bileşenlerini etkileyen ve binlerce Filistinlinin şehit olmasına sebep olan çok büyük ihlalleri her gün takip ediyoruz. Hapishanedeki esirlerin sıkıntıları ve Gazze Şeridi'nde abluka altında olanların inlemeleri bizlere ulaşıyor. Buna karşılık Kudüs'ü, işgalci İsrail'in başkenti yapmak için yerleşim operasyonları ve Yahudileştirme politikaları devam ediyor ve Kudüs'ün İslami özellikleri yok ediliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bildiriyi imzalayan sivil toplum kuruluşlarının, I·srail'in topraklarını is¸galine kars¸ı mu¨cadelelerinde Filistin halkıyla tam bir dayanıs¸ma ic¸inde oldukları ilan edildi.

Filistin meselesine dokunan tüm proje ve anlaşmaların durdurulması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Filistin halkının haklarını elde etmesi ve onları kullanabilmesi gerektiği vurgulandı.

"Bizler, Filistin halkını, özgürlüğünü elde edinceye ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kuruncaya kadar desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistinli mültecilerin tehcir edildikleri evlerine dönme hakkını açıkça belirten uluslararası

kararlar, özellikle de 1948 yılındaki 194 sayılı karar ve 1967 yılındaki 237 sayılı karar uygulanmalıdır. Filistin halkına verilen desteğin arttırılmasını, Kudüs'ün ve halkının direnişinin desteklenmesini talep ediyoruz. Filistinli mültecilerin yasal statülerine dokunulmamasını ve UNRWA'nın, 302 sayılı kuruluş kararında belirtildiği gibi evlerine geri dönüşleri sağlanana kadar Filistinli mültecilere yardım, sağlık ve eğitim sağlamaya devam etmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Trump yönetiminin sadece işgal politikalarına hizmet eden boş bahanelerle, UNRWA'ya verdiği desteği tamamen kesmesini ve Filistinli mültecilerin büyük çoğunluğundan mülteci statüsünü kaldırma amacıyla yeniden mülteci tanımı yapılması çağrısında bulunmasını kınıyoruz. Yüzyılın anlaşmasını uygulamaya yardımcı olacak her türlü kolaylığı, bu anlaşmanın adımlarından birisi olan Bahreyn Krallığı'ndaki Manama çalıştayının çıktılarıyla reddediyoruz."

