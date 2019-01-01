Yüzyılın Buluşuna Bir Onay da Türk Loydu'ndan

Dünyanın önemli problemlerinden olarak bilinen nükleer santrallerdeki radyasyon riski, Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalışmalar sürdüren Faruk Durukan'ın nötron ışınlarını durduracak maddeyi elde ederek radyasyonun zırhlanması projesi ile çözümlendi.

Dünyanın önemli problemlerinden olarak bilinen nükleer santrallerdeki radyasyon riski, Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalışmalar sürdüren Faruk Durukan'ın nötron ışınlarını durduracak maddeyi elde ederek radyasyonun zırhlanması projesi ile çözümlendi.



Kaynağı bor madeninden üretilen özel bir türev alaşım ile sağlanan bu önemli gelişme nötron radyasyonuna uzun zamandır beklenen kalıcı çözümü sağlayacak. Bilim dünyasında yüzyılın buluşu olarak ses getiren, dünyada büyük bir başarı olarak nitelendirilen nükleer santrallerin zırhlanması Türk Loydu'nun yaptığı çalışmalar ile sertifikalandı.



İTÜ'nün Nükleer Araştırma Laboratuarlarında Türk Loydu'nun kontrolünde yürütülen çalışmalarda çok başarılı sonuçlar veren nükleer zırh maddesinin ölçüm sonuçları ve verimliliği sertifikalanarak dünya pazarlarına girmesinin önü açıldı.



Faruk Durukan, "Bu çalışmamız dünyada bir ilktir. Bizim hedefimiz dünyadaki problemleri çözmektir. Nükleer santrallerin radyasyon olayı, patlaması veya muhtemel radyasyon kaçaklarında bor ile elde etmiş olduğumuz madde zaten daha evvelden dünyada çeşitli ödüller almıştı. Türk Loydu bunu onaylayarak uluslararası alanda önümüzü açmış oldu. Türk Loydu'na yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür ederiz. Bir ürünü yapmak önemli değil; daha önemlisi onu ölçmektir. Türk Loydu bu konuda bize destek verdi. Bu ölçümleri gerçekleştirdi. Bizim hedefimiz dünyadaki tüm problemleri çözmek. Türk AR-GE'sini dünya AR-GE'sinin üzerine çıkarmaktır. Bu çalışmamızda bunlardan bir tanesidir" dedi. - BALIKESİR

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