Yüzyılın Casusu Çiçero İçin Geri Sayım Başladı!
1 saat önce
2017 yılına AYLA, 2018'e MÜSLÜM filmleriyle damga vuran Yapımcı Mustafa Uslu, 2019'a ÇİÇERO filmiyle hızlı bir giriş yapıyor.
18 Ocak Cuma günü tüm Türkiye'de vizyona girecek filmin afişi izleyicilerin beğenisine sunuldu.
İkinci Dünya Savaşı tüm yıkıcılığıyla sürerken herkesin aklındaki soru aynıydı; Türkiye savaşa girecek mi? İşte o günlerde, Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak görev yapan kod adı Çiçero olan İlyas Bazna İngiltere'nin gizli belge ve bilgilerini Almanya'ya sızdırmaya başlar ve olaylar gelişir… Bazna, bu nefes kesen faaliyetleriyle Türkiye'yle birlikte tüm dünya devletlerinin de kaderini değiştirir. Sadece bununla da sınırlı kalmaz yaptıkları…
T4 isimli bir uygulama ile Nazilerin kendi halkına ve çocuklara da üstün ırk yaratmak için neler yaptıklarını da anlatan ÇİÇERO, hem casus filmleri kategorisinde bir ilk hem de ülkemiz sinema tarihinde bu konu ilk kez işleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:50 Kaynak: Bültenler
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