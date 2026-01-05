Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek - Son Dakika
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek

05.01.2026 00:26
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 il genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' için il il kura çekimlerini sürdürürken, Bakan Murat Kurum bu hafta kura çekiminin yapılacağı 14 ili açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçirdi.

Proje ile ülke genelinde afet riskine karşı 500 bin güvenli konut inşa edilecek. 10 Kasım 2025'te başlayan ve 19 Aralık 2025'e kadar süren başvuru sürecinde 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı. İlk kuralar ise 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekildi. Ardından Şırnak ve Hakkâri'de de TOKİ koordinesinde kuralar çekilerek hak sahipleri belirlendi.

"500 BİN SOSYAL KONUTUMUZUN HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEYEME DEVAM EDİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta çekilecek kuralara ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Siirt'ten Antalya'ya, Artvin'den Bingöl'e. 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi'nin heyecanını yaşayacak! 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeme devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Kurum'un 10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da çekilecek olan hak sahipliği belirleme törenine katılması bekleniyor.

BU HAFTA HANGİ İLLERDE KURALAR ÇEKİLECEK?

Noter huzurunda yapılacak "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenmeye devam ediyor. Yarın (5 Ocak) Siirt ve Van'da , 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır'da, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars'ta, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan'da, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl'de, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri yapılacak.

