Yüzyıllara meydan okuyan devlip ile dövme üretiliyor - Son Dakika

Yüzyıllara meydan okuyan devlip ile dövme üretiliyor

- Yüzyıllara meydan okuyan devlip ile dövme üretiliyor Kilis'te geçmişi yüzyıllara dayanan devlip ile buğday dövülerek, menşur keşkek yemeğinin yapıldığı dövme yapılıyor.

- Yüzyıllara meydan okuyan devlip ile dövme üretiliyor

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KİLİS - Kilis'te geçmişi yüzyıllara dayanan devlip ile buğday dövülerek, menşur keşkek yemeğinin yapıldığı dövme yapılıyor.

Türkiye'de geçmişi yüzyıllara dayanan Keşkek başta olmak üzere bir çok yemekte kullanılan dövme'nin üretimi eski yöntemlerde yapılıyor.

Kilis'te döğme (dövme) olarak bilenen buğdayın kabuğu ve kepeğinin çıkarılması işleminin devlip ile buğday dövüyor.

Kilis'te Mercıdabık Caddesine devlip ile buğdaydan dövme çıkaran Mehmet Kiremitçi, Dededen, babadan kalan bir meslek olduğunu ifade ederek, "Dövmeyi kendi evime arkadaşlarıma, eşime dostuma yapıyorum. Harmadan gelen buğdayı evde temizledikten sonra yıkayıp, kurutulduktan sonra bana getiriyorlar. Taş devlip ile döverek dövme yapıyoruz. Eskiden dedemizden gördüğümüz babamızdan gördüğümüz yöntemleri uyguluyoruz. Kilis dışında devlip yerine dibekte de dövülerek dövme yapılır. Eskiden evlerde buğdayı kaynatır, devlip'te bulgur simit yapılırdı. Dövme keşkek yapılır, aşurelere konur, bir çok yemekte kullanılır. Temiz buğday gelir, devlipin altına atarız. Çok az bir suyla, taş devlipin altında 2 saat dövülür, buğdayın kepeği çıkar, kepeği daha sonra elekten getiririz. Elekten geçirildikten sonra kepeği ile kırığı falan çıkarılır. Geriye kalanda dövme olur. Evlerde keşkek başta olmak üzere bir çok yemekte dövme kullanılır" dedi.

Kiremitçi, dövmenin Kilis'te kendisinden başka devlip ile yapan olmadığını belirterek, "Şimdi fabrikasyona dönüştü. Fabrikada yapılan dövme bu kadar güzel olmaz, suyu fazla verdikleri için daha geç pişer, devlip taşı ile yapılan dövme daha çabuk pişer. Daha lezzetli olur. Buğdayda organik olduğu için yapımı da organiktir. Daha çabuk pişer, daha güzel olur" diye konuştu.

Türkiye, Kilis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüzyıllara meydan okuyan devlip ile dövme üretiliyor - Son Dakika
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