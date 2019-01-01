Son Dakika Haberleri: Yüzyıllık Geleneği Yılbaşında Yaşattılar

Yüzyıllık Geleneği Yılbaşında Yaşattılar

1 saat önce

ARDAHANLI gençler, 100 yıllık geleneği bu yılbaşı gecesinde de yaşattı.

Yüzyıllık Geleneği Yılbaşında Yaşattılar, System.String[]
ARDAHANLI gençler, 100 yıllık geleneği bu yılbaşı gecesinde de yaşattı. Geleneksel 'Şişman Oyunu'nu oynayan gençler, ev ve işyerlerinin kapılarını çalıp, bahşiş topladı.

Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen Köyü gençleri, hayvan postları giyip,  geleneksel 'Şişman Oyunu'  oynayarak, sokakları şenlendirdi. Türküler söyleyip, halay çeken gençlere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Yeni yıla eğlenerek ve çevre sakinlerini eğlendirerek giren gençler, işyerleri ile evleri dolaşarak bahşiş topladı. Geleneğin 100 yıllardır devam ettiğini söyleyen gençler, "Köyümüzün bir geleneği. Adına 'Şişman Oyunu' diyoruz. Bu oyunu her yılbaşında ve özel günlerde oynarız. Bu oyuna birkaç yıl ara verilmişti. Biz geleneğimizi yeniden yaşatmak istedik" dedi. Bağdeşen Köyü Muhtarı Selami Şenel de "Geleneğimizi yaşatıyoruz. Bu gecede evleri ve işyerlerini tek tek geziyoruz. Eskiden yağ, peynir toplanıyormuş, şimdi ise para toplanıyor. Toplanan paralar, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılıyor. Bu oyunları, bu geleneğimizi devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

- Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:05 Kaynak: DHA

Ardahan, Güncel
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