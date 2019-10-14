“Yüzyıllık Okullar”ın mezunları ikinci kez bir arada
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"Yüzyıllık Okullar"ın mezunları Cumhuriyet Bayramını ikinci kez bir arada kutlayacak.
"Yüzyıllık Okullar"ın mezunları Cumhuriyet Bayramını ikinci kez bir arada kutlayacak. Cumhuriyet Balosu, 19 Ekim tarihinde Rahmi Koç müzesinde gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:02
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