Son Dakika Haberleri: “Yüzyıllık Okullar”ın mezunları ikinci kez bir arada
Son Dakika Ekonomi “Yüzyıllık Okullar”ın mezunları ikinci kez bir arada

“Yüzyıllık Okullar”ın mezunları ikinci kez bir arada

44 dakika önce

"Yüzyıllık Okullar"ın mezunları Cumhuriyet Bayramını ikinci kez bir arada kutlayacak.

“Yüzyıllık Okullar”ın mezunları ikinci kez bir arada, System.String[]

"Yüzyıllık Okullar"ın mezunları Cumhuriyet Bayramını ikinci kez bir arada kutlayacak. Cumhuriyet Balosu, 19 Ekim tarihinde Rahmi Koç müzesinde gerçekleşecek.

Rahmi Koç, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:02 
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