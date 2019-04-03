Son Dakika Haberleri: Yüzyüzeyken Konuşuruz

Yüzyüzeyken Konuşuruz

38 dakika önce

Son dönemin ilgiyle takip edilen ve her çalışması heyecanla beklenen gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki (BGM) ilk solo konseriyle dinleyiciyle buluşacak.

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Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede!

7 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek konserde yaş sınırı bulunmuyor.

Kaan Boşnak, Engin Sevik, Can Tunaboylu, Resul Baransel Ökmen ve Can Kalyoncu'dan oluşan grubun BGM'de gerçekleşecek bu konserinde sürpriz sanatçılar da sahne alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:06 Kaynak: Bültenler

7 Nisan, Güncel
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