Son Dakika Haberleri: Yüzyüzeyken Konuşuruz, özel içeriğiyle BluTv'de
Son Dakika Güncel Yüzyüzeyken Konuşuruz, özel içeriğiyle BluTv'de

Yüzyüzeyken Konuşuruz, özel içeriğiyle BluTv'de

4 dakika önce

Kısa film ve belgesel içeriğine her geçen gün bir yenisini ekleyen BluTV, özellikle müzikseverleri sevindirecek yepyeni bir belgeseli seçkisine katıyor.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, özel içeriğiyle BluTv'de, System.String[]

Kendilerini "şehirli bir lirik müzik grubu" olarak betimleyen, 'Ne Farkeder', 'Dinle Beni Bi' ve 'Boş Gemiler' gibi büyük beğeni toplayan şarkılara imza atan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un konser belgeseli, 25 Ekim'den itibaren sadece BluTV'de seyircilerle buluşacak.

Türkiye alternatif müzik sahnesinin son zamanlardaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen grubun, 7 Nisan 2019'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdikleri konser ile birlikte öncesi ve sonrasına dair tüm detaylar bu belgeselde yer alıyor.

Tam 5 bin kişinin seyrettiği konserin belgeselinde izleyiciler sahne kurulumundan grup üyeleri Kaan Boşnak, Engin Sevik, Can Kalyoncu, Can Tunaboylu ve Baransel Ökmen'in konser mekanına geçmesine ve röportajlarına, kulisteki heyecan dolu dakikalardan konserin en unutulmaz anlarına kadar pek çok detayı konser belgeselinde bulabilecek.

Hayatın içinden hikayeleri müzik aracılığıyla güçlü ve derin şekilde dinleyicilerle buluşturan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un belgeseli ile konseri izleyenler hafızalarından çıkmayan anlara yeniden giderken konseri kaçıranlar ve de müzikseverler ise renkli bir belgesel seyir keyfi yaşayacaklar.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, BluTV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:14 Kaynak: Bültenler
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