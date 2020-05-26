Yves Jean-Bart'a 90 gün men cezası!

FIFA, Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Yves Jean-Bart'a, milli takım antrenman tesislerinde genç kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla geçirdiği soruşma nedeniyle 90 gün men cezası verdi.

FIFA, Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Yves Jean-Bart'a, milli takım antrenman tesislerinde genç kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla geçirdiği soruşma nedeniyle 90 gün men cezası verdi.

Yapılan açıklamada, Jean-Bart'ın FIFA Etik Kuralları'nın 84 ile 85. maddelerine uygun olarak ulusal ve uluslararası futboldan 90 gün men edildiği duyuruldu.

Men kararının Jean-Bart ile ilgili sürmekte olan soruşturmalar nedeniyle verildiği belirtildi.

20 yıldır federasyon başkanlığı yapan Jean-Bart, kendisine yönelik iddiaları geçen ay reddetmişti.



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