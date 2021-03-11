YYM, restorasyon alanında çalışanlara AB onaylı mesleki yeterlilik belgesi verecek - Son Dakika

YYM, restorasyon alanında çalışanlara AB onaylı mesleki yeterlilik belgesi verecek

11.03.2021 13:25
YYM, restorasyon alanında çalışanlara AB onaylı mesleki yeterlilik belgesi verecek, System.String[]

Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM) tarafından tarihi koruma ve restorasyon alanında görev alan kişilere Avrupa Birliği (AB) onaylı mesleki yeterlilik belgesi verilecek.

Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM) tarafından tarihi koruma ve restorasyon alanında görev alan kişilere Avrupa Birliği (AB) onaylı mesleki yeterlilik belgesi verilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ortaklaşa yürüttüğü Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM) bünyesinde kurulacak KURAM Mesleki Sınav Merkezi ile tarihi eser koruma, restorasyon, altyapı, üst yapı, inşaat gibi alanlarda görev yapan sertifikalı işçi ve yapı teknik ressam sayısının artırılması hedefleniyor.

YYM, AB'nin destekleriyle yürütülen projeyle tarihi koruma ve restorasyon alanındaki mesleki standartların geliştirilmesini ve toplumsal bilinçlenmenin artırılmasını da amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Koordinatörü Yüksek Mimar Ali Reyhan Esen, tarihi yapılarda bilinçsiz ve yanlış yenileme uygulamalarının ciddi tahribatlara sebep olabildiğini kaydetti.

Yanlış uygulamaların tarihi eserlerin kimliğine zarar vermesinin yanında ekonomik zarara da yol açtığını belirten Esen, "Bu durumların önüne geçmek için tarihi koruma ve restorasyon alanında hizmet veren mimar, mühendis, sahada çalışan taş, ahşap, çini, cam gibi işleri yapan ustaların sertifikasyonlarını düzenleyecek ve bu bireylerin mesleki yeterliliklerini belirlemede sertifika verecek öncü kuruluş olacağız." ifadelerini kullandı.

Mesleki yeterlilik belgesinin sadece Türkiye'deki değil yurt dışındaki restorasyon faaliyetleri için de geçerli olacağını vurgulayan Esen, şunları kaydetti:

"Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren TİKA gibi önemli kurumlarımız, müteahhitlik hizmeti yapan firmalarımız var. Tarihi kültürel mirasımız olan yapılarda restorasyon çalışması yapılacağı zaman yurt dışında kalifiye eleman bulmak zor olabiliyor. Proje bu açıdan da önemli bir katkı sağlayacak. Kurulacak KURAM Mesleki Sınav Merkezi'nden mesleki yeterlilik belgesi alan insanlarımız, yurt dışında iş yapabilme fırsatı bulmuş olacaklar. Restorasyon konusunda Türkiye'nin önünde önemli bir iş potansiyeli var. Azerbaycan, Afganistan, Irak ve Suriye, gelecekte restorasyon konusunda çok ciddi çalışmaların yapılacağı potansiyele sahip ülkeler arasında bulunuyor. Zira bu ülkelerdeki tarihi yapılar çok büyük tahribatlar gördü. Oralarda görev yapacak elemanların bu konuda eğitilmiş ve donanımlı olması gerekiyor. KURAM Mesleki Sınav Merkezi bu alanda çalışma yapacak kurum ve firmalara büyük katkı sağlayacak."

Fatih Sultan Mehmet, Avrupa Birliği, Restorasyon, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YYM, restorasyon alanında çalışanlara AB onaylı mesleki yeterlilik belgesi verecek - Son Dakika


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