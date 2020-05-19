YYÜ, 19 Mayıs'a özel klip hazırladı - Son Dakika

"Yeni Hamamın Üstüyem" ve "Vanlıyam Şanlıyam" parçalarının seslendirildiği klip, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ithaf edildi.

Kent merkezi ve üniversite kampüsünde çekilen klipte, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli , YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr İsmail Hakkı Ekin, YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir ve YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük'ün yanı sıra birçok akademisyen ve öğrenci yer aldı.

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