YYÜ'de cerrahi önlük kumaşından maske üretildi - Son Dakika
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YYÜ'de cerrahi önlük kumaşından maske üretildi

7 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cerrahi önlük kumaşından maske üretildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cerrahi önlük kumaşından maske üretildi.

Hastanede görev yapan personel, dünyada hızla yayılan koronavirüs nedeniyle maske talebinin artması üzerine cerrahi önlük kumaşlarını değerlendirerek çok kullanımlık maske yaptı.

İlk etapta üretilen 300 maske, hastane personeline dağıtıldı.

YYÜ Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Hastanede virüse karşı acil eylem planlarını devreye aldıklarını belirten İliklerden, salgını en iyi şekilde yönetmeyi planladıklarını, hastanede koronavirüs tanısı konulan bir vakanın bulunmadığını ifade etti.

Uzmanlar tarafından uygun görüldü

İliklerden, maske fiyatlarının salgın döneminde ciddi oranda arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hastanemizde daha risksiz alanlarda N95 maskelerin yerine kullanılmak üzere cerrahi önlük kumaşından bağcıklı cerrahi maskeler ürettik. Hastanemizin terzihane bölümünde çalışan iki personelimiz kısa sürede 300 maske üretti. Bunları temizlik, güvenlik ve ziyaret bölümlerinde görevli personele dağıttık. Ayrıca diyaliz hastalarına ve kemoterapi almaya gelen hastalarımıza da bu maskeleri dağıtıyoruz. Riskli alan ve şüpheli korona durumlarında sağlık personelimiz N95 maske kullanacak. Maske taleplerini karşılamak aynı zamanda kamu faydasını sağlamak amacıyla böyle bir önlem aldık. Bu maskeler gerekli şekilde yıkandıktan sonra da kullanılabiliyor. Maskeler, hastanemizin Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali İrfan Baran tarafından da uygun görüldü."

"Bu maskelerin hem maliyet hem de kullanımı avantaj"

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baran ise koronavirüs salgınına karşı sağlık personelinin korunması amacıyla maske ürettiklerini ifade etti.

Son zamanlarda piyasada maske bulmanın sıkıntılı olduğunu aktaran Baran, "Maskelere ihtiyacın artacağını düşünerek maske üretmeye karar verdik. Cerrahların ameliyatlarda kullandığı cerrahi önlük kumaşı ve elyaf malzemeden maske üretimini yapıyoruz. Piyasada iki ve üç katlı maskeler satılırken ürettiğimiz maskeler dört kat şeklinde. 60 derece sıcaklığında deterjanlı suyla yıkanan bu maskeler tekrar kullanabilir. Bu maskeler hem maliyet hem de kullanım açısından avantaj sağlıyor." diye konuştu.

YYÜ'de cerrahi önlük kumaşından maske üretildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:07 Kaynak: AA

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