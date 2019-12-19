YYÜ'de "Elektrik Enerjisi Paneli" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel YYÜ'de 'Elektrik Enerjisi Paneli' düzenlendi - Son Dakika

YYÜ'de "Elektrik Enerjisi Paneli" düzenlendi

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mühendislik Fakültesi'nde "Elektrik Enerjisi Paneli" düzenlendi.

YYÜ'de

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mühendislik Fakültesi'nde "Elektrik Enerjisi Paneli" düzenlendi.


Van YYÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Yüksek Teknoloji Topluluğu'nun düzenlediği "Elektrik Enerjisi Paneli" Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda yapıldı.


Panelden önce Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tunçtürk bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Genç'in moderatörlüğünde panele geçildi. Panelde VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, TEİAŞ 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar ve VEDAŞ Proje Tesis Grup Müdürü Orhan Gültepe sunum yaptı.


Panele Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuri Almalı, VEDAŞ Yatırım Tesis Yöneticisi Ahmet Durgun, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
21:56 4 iş yerinden 6 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
21:56 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 100 metreye ulaştı - Son Dakika
21:55 Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına... - Son Dakika
21:53 Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş İstem dışı oldu - Son Dakika
21:52 İstanbul'da "Hazreti Mevlana ve Şeb-i Arus" programı düzenlendi - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 22:01:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YYÜ'de "Elektrik Enerjisi Paneli" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]