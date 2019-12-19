Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mühendislik Fakültesi'nde "Elektrik Enerjisi Paneli" düzenlendi.



Van YYÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Yüksek Teknoloji Topluluğu'nun düzenlediği "Elektrik Enerjisi Paneli" Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda yapıldı.



Panelden önce Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tunçtürk bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Genç'in moderatörlüğünde panele geçildi. Panelde VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, TEİAŞ 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar ve VEDAŞ Proje Tesis Grup Müdürü Orhan Gültepe sunum yaptı.



Panele Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuri Almalı, VEDAŞ Yatırım Tesis Yöneticisi Ahmet Durgun, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.