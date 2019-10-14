Son Dakika Haberleri: YYÜ'de "Kalite Güvence Sistemi" toplantısı
Son Dakika Güncel YYÜ'de 'Kalite Güvence Sistemi' toplantısı

YYÜ'de "Kalite Güvence Sistemi" toplantısı

1 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) 7 üniversitenin katılımıyla "Kalite Güvence Sistemi" toplantısı düzenlendi.

YYÜ'de

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) 7 üniversitenin katılımıyla "Kalite Güvence Sistemi" toplantısı düzenlendi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, toplantıya bölge üniversitelerinin rektörlerini, yöneticilerini ve kalite komisyonlarını davet ederek tecrübe paylaşımı ve bilgi alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

Bölgedeki bütün üniversitelerle iş birliğine açık olduklarını, bu tür toplantıların Van ve komşu üniversitelerde yapılması için her türlü iş birliğini yapacaklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Kalite güvence sistemi iddiamızı ispat edecek bir yönetim modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yolu da Kalite Güvence Sistemini geliştirmektir. Bu alanda üniversitelerimizin bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşmalarını diliyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemiz ve bölge üniversitelerimizin daha nitelikli, kaliteli, sorgulayan, üreten üniversiteler olmasını arzu ediyorum."

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise Kalite Güvence Sistemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erhan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, Kilis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Zeybek ve bu üniversitelerden ilgili yöneticiler katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor
Erdoğan, Arap dünyasına resti çekti: Alsanız ne yazar almasanız ne Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı! Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:29:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YYÜ'de "Kalite Güvence Sistemi" toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]