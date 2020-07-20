YYÜ'de Meteorolojik Gözlem İstasyonu kurulacak - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YYÜ Senato Salonu'nda düzenlenen programda, hazırlanan protokol üniversite adına Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü adına Van Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış tarafından imzalandı.



Kurumlarla yapılan işbirliklerine önem verdiklerini belirten Şevli, üniversitede görev yapan akademisyenler ve öğrenciler için büyük bir veri kaynağı olacak Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nu çok önemsediklerini söyledi.

Bundan sonra da kurumlarla olan işbirliklerinin devam edeceğini vurgulayan Şevli, istasyonun kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış ise kurulacak istasyondan elde edilecek rüzgar hızı, yönü, hava basıncı, hava sıcaklığı, hava nemi, toprak sıcaklıkları, yağış miktarı ve kar yüksekliği gibi verilerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacağını bildirdi.