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Yyü'de Muhteşem Etkinlik

1 saat önce

Van Yüzüncü Yıl üniversitesi (YYÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuarı tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Burs Koordinatörlüğü (YÜBUK) yararına gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Yyü'de Muhteşem Etkinlik, System.String[]
Van Yüzüncü Yıl üniversitesi (YYÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuarı tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Burs Koordinatörlüğü (YÜBUK) yararına gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

YÜBUK yararına düzenlenen ve Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konser öncesi konuşan Van YYÜ Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, konservatuarın gelişimini yakından takip ettiğini, etkinliklerde gösterdikleri başarıların her geçen gün arttığını belirtti. Battal, bu başarıda emeği geçen başta konservatuar müdürü olmak üzere tüm öğretim elemanlarını ve öğrencileri tebrik ettiğini ifade etti.

Programın, YÜBUK yararına gerçekleştirilmesinin etkinliğe güzel bir anlam kattığını ifade eden Battal, YÜBUK Koordinatörü Prof. Dr. İlhan Kaya'ya ve YYÜ Vakıf Üyesi Adnan Selçuk'a emeklerinden dolayı teşekkür etti. Rektör Battal, salonda ayakta duracak yer bile kalmadığını, bu durumun memnuniyet verici olduğunu belirterek, izleyicileri üniversitenin 'BURS' yaz '1465'e gönder kampanyasına katılmaya davet etti.

Daha sonra kürsüye çıkarak konservatuar hakkında bilgi veren Konservatuar Müdürü Prof. Dr. S. Cem Şaktanlı ise; kuruluşunun 5. yılında ilk mezunlarını vereceklerini ve bunun haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, konservatuarımıza her aşamada desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'a teşekkür etti.

Etkinliğin birinci bölümünde Öğretim Görevlisi Osman Ekşi ile Öğretim Elemanı Ebru Özünlü'nün hazırlamış olduğu birbirinden güzel Kütahya, Bayburt, Muğla ve Tokat türkülerini Türk Halk Müziği ASD öğrenci korosu seslendirdi. Öğretim Elemanı Ebru Özünlü'nün de solo türkü seslendirmesinin ardından koronun Trabzon'a ait "Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsın" isimli türküyle seslendirmesi ile ilk bölüm sona erdi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Necip Çetin, Öğretim Elemanı M. Ege Han Karaer ile Öğretim Elemanı Ersin Demir'in hazırladığı Azerbaycan Halk Oyunları gösterisi, Türk Halk Oyunları ASD öğrencileri tarafından sergilendi.

Performansların ayakta alkışlandığı etkinlik; Rektör Prof. Dr. Peyami Battal ile Adnan Selçuk tarafından YÜBUK adına konservatuar müdürü ve öğretim elemanlarına plaket ve teşekkür belgelerini verilmesi ile devam etti.

Program, Rektör Battal'ın da katılımıyla halay çekilmesiyle sona erdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

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