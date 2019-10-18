Son Dakika Haberleri: YYÜ'de "Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi" semineri
Son Dakika Güncel YYÜ'de 'Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi' semineri

YYÜ'de "Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi" semineri

2 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öncülüğünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığı tarafından organize edilen "Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi" semineri yapıldığı bildirildi.

YYÜ'de

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öncülüğünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığı tarafından organize edilen "Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi" semineri yapıldığı bildirildi.

YYÜ'den yapılan açıklamada AFAD ve Kızılay tarafından organize edilen seminerlerin tüm fakülte ve yüksek okullarda yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, "Seminerlerin afetlere karşı hem öğrencileri hem de üniversite personelini bilgilendirme amaçlı yapıldığını söyledi.

Bu eğitim seminerinde afet yönetim bilincinin kamu kurumları aracılığıyla toplum geneline, aileye ve bireye aşılanmasını hedeflediklerini belirten Selçuk, "Doğusundan batısına kısa aralıklarla doğal afetler ile sarsılan ülkemizde toplumsal yardımlaşma ve dayanışma kültürünün daha da gelişmesi ancak bu çabalar ile mümkün olacaktır." dedi.

Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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