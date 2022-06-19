YYÜ Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet töreni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

YYÜ spor salonunda düzenlenen törene katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Öğrencilere atıldıkları hayatta başarı dileyen Kayri, "Daha iyi yerlere, iyi konumlara gelebilmeniz için ileriye dönük çabalarınızı devam ettirin. Kendinize çok güvenin. Güzel bir eğitimden geçtiniz." dedi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zihni Merey ise mezunların artık birer öğretmen olduğunu ifade ederek, "Eminim ki bundan sonra ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Gideceğiniz diyarlarda üniversitemizin ve fakültemizin birer elçisi olacaksınız. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, bölüm birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Tören, öğrencilerin kep atma etkinliğiyle son buldu.