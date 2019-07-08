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YYÜ "en yeşil ofis" listesinde

42 dakika önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), "Envision En Yeşil Ofis Araştırması" üniversiteler kategorisinde Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasına yer aldı.

YYÜ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), "Envision En Yeşil Ofis Araştırması" üniversiteler kategorisinde Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasına yer aldı.
YYÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçtikten sonra iş süreçlerinde kesintisiz otomasyonun yanı sıra kağıt tüketiminde de tasarruf sağlayarak çevrenin korumasına katkı sağladığı belirtildi.
YYÜ'nün EBYS sayesinde bin 592 ağacı kesilmekten kurtardığı, 8 milyon litre su tasarrufu sağladığı kaydedilen açıklamada, 449 ton karbondioksit salınımının engellenerek, 32 ton atığın önlendiği de vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, EBYS'yi kullanmaya başladıktan sonra üniversitede iş süreçlerini optimize ederek ciddi zaman ve maliyet tasarrufu sağladıklarını belirtti.
Sistem sayesinde evrakla yürütülen iş süreçlerinin otomatik hale geldiğini ifade eden Şevli, "Üniversite bünyesinde karar verme süreçlerimiz hızlandı, insan hataları ortadan kalktı, kurum içi iletişim kanalları daha iyi hale geldi. Daha da önemlisi evrakların kaybolma riski ortadan kalktı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'ın önderliğinde yürütülen 'Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm Projesi' ile üniversitemizi, ülkemizin 2023 hedeflerine uygun bir yapıya kavuşturmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.
Açıklamada, bu çalışmalar sayesinde YYÜ'nün, "Envision En Yeşil Ofis Araştırması"nda en iyi üniversiteler arasında yer aldığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:30 Kaynak: AA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güncel
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