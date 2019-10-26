YYÜ heyetinin Ankara ziyareti

YÖK Eğitim Komisyonu Toplantısına katılmak için Ankara'ya giden Van Yüzüncü Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve beraberindeki heyet, YYÜ ile ilgili Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyaret eden Rektör Şevli, Turhan'dan üniversite kavşağı projesi ve tekne barınağı ile ilgili destek istedi.

Turhan'ın ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bakanlıktaki makamında görüşen Şevli, Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin ihtiyaçları konusunda destek istedi.

Çocuk yan dal branşlarında yaşanan doktor sıkıntısını Bakan Koca'ya anlatan Rektör Şevli, ayrıca yeni anjiyo cihazı alımı konusunda da destek talep etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da makamında ziyaret eden Şevli ve beraberindekiler, üniversitenin yürüttüğü arkeolojik kazılar ve Turizm Fakültesi için uygulama oteli taleplerini iletti.

Şevli, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'yi de ziyaret ettikten sonra MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem'in makamına geçti. Burada "Deprem Park" önerisini anlatan Şevli, Erdem'den bu konuda destek istedi.



TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı da makamında ziyaret eden Şevli, bilimsel projeler ve bu projelere verilen destekler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlere, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ile İrfan Kartal, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de eşlik etti.