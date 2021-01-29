YYÜ ile Van Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Yabancı Dil Eğitimi" işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük binasında YYÜ ile Van Cumhuriyet Başsavcılığı arasında düzenlenen programda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitelerinde Hukuk Fakültesinin açılması için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvurduklarını belirtti.

Van'da çok sayıda hakim ve savcının görev yaptığını aktaran Şevli, "Hukukçu arkadaşlarımıza yabancı dil eğitimi vereceğiz. Bunun için işbirliği protokolü imzaladık. Van Barosu'na yaklaşık 1500 avukat kayıtlı. Yüksek lisans eğitimi için hakim, savcı ve avukatlardan çok ciddi talepler var. Biz de üniversitemizde Hukuk Fakültesinin açılması için YÖK'e başvurduk. 40 yıllık bir üniversiteyiz. Üniversitemizde Hukuk Fakültesinin bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu fakiltenin kazandırılması büyük bir kazanım olacaktır." diye konuştu.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise hakim ve savcı adaylarının kişisel, mesleki ve yönetsel niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla "Yabancı Dil Eğitimi" projesinin hazırlandığını ifade etti.

Van'da yargı teşkilatın tüm kurumlarıyla, adalet hizmeti vermeye gayret gösterdiğini vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"İl merkezinde ve ilçelerde 200'ün üzerinde hakim ve cumhuriyet savcısı adalet hizmetinin ifası için çalışıyor. Çok sayıda hakim ve Cumhuriyet Savcısı adayı ilimizde staj eğitimlerini tamamlıyor. Hakimlerin, Cumhuriyet Savcılarının ve avukatların yüksek lisans eğitim talebi söz konusudur. Van çevre illere hitap etme özelliği taşıyor. Bu yüzden Hukuk Fakültesinin YYÜ için ciddi bir ihtiyaç olduğunu biz de görüyoruz. Bu ihtiyacın giderilmesi için elimizde gelen desteği vermeye hazırız."

Konuşmaların ardından "Yabancı Dil Eğitimi" işbirliği protokolünün metinleri imzalandı.