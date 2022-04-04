YYÜ ile Van OSB arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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YYÜ ile Van OSB arasında işbirliği protokolü imzalandı

04.04.2022 10:37
YYÜ ile Van OSB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

OSB toplantı salonunda düzenlenen programda, hazırlanan protokol YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan tarafından imzalandı.

Şevli, yaptığı açıklamada, kurumlarla yapılan iş işbirliğine önem verdiklerini söyledi.

Bilgi birikimini üretime dönüştürebilmek ve üniversitelerde yapılan çalışmalarla elde edilen teorik bilgileri uygulamaya koymak amacıyla üniversite-sanayi işbirliği yaptıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"İşbirliğimiz oldukça önemlidir. Sanayi, ihtiyacı olan teknolojik bilgiyi üniversiteden alabilecek. Böylelikle ülkemizin ve kentimizin bilimsel, teknolojik, ekonomik gelişmesi hızlanacaktır. Bize daha önce OSB alanı içerisinde tahsis edilen 22 dönümlük araziye Van Organize Sanayi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurmayı amaçlıyoruz. Yüksekokullarımızdaki öğrencilerimizin sanayide staj yapmaları için düzenlemeler yapıyoruz. Van OSB ile üniversitemiz birbirine yakın lokasyonda bulunuyor. Bu yakınlığı daha da işlevsel kılmak adına Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesiyle çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'nin çok büyük firmaları Van OSB'de fabrika açmak için sıraya girmiş durumda. "

OSB Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Aslan ise YYÜ'nün yenilikçi teknolojilerin gelişmesine öncülük ettiğini belirterek, "Üniversitedeki bilgi birikimi ve araştırma potansiyeliyle sanayi deneyiminin ve finansal gücünün birleşmesiyle oluşturulacak kurumsal, ticari ve üretici işletmeler ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Toplantıya, YYÜ'nün senato ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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