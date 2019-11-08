YYÜ'nün hocaları Van depreminde kaybettikleri meslektaşlarını türkülerle anacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğretim üyeleri, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşlarını söyledikleri türkülerle anacak.

8 yıl önce 644 kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Van'da çeşitli kurumlarca anma programları düzenleniyor. Bu kapsamda bir araya gelen YYÜ öğretim üyeleri, oluşturdukları koroyla depremin yaşattığı acıları türkülerle dile getiriyor.

Haftada bir gün bir araya gelerek çalışmalarını sürdüren 10 kadın ve 10 erkek öğretim üyesi, 25 Kasım'da öğretmenleri anmak amacıyla YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde konser verecek.

"Öğretmenlerimizi yüreğimizde hissetmek için böyle bir çalışma yaptık"

YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük, AA muhabirine, öğretmenler gününün yaklaşmasıyla depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin acısını bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Öğretmenleri anmak için böyle bir çalışma başlattıklarını anlatan Yükrük, şunları belirtti:

"Koromuz hem depremde hayatını kaybeden öğretmenleri yad etmek hem de yaklaşan öğretmenler günü için özel hazırlandı. Projeye başladığımız zaman 'Çalışmamız olur mu? Olmaz mı? Yapabilir miyiz?' gibi düşünceler içindeydik. Ancak çalışmamız ilerledikçe, yaptığımız işten de keyif aldık ve daha büyük bir enerjiyle toplanmaya başladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Yürek yüreğe, gönül gönüle türkülerimizdeki ruhu, samimiyeti, türkülerin getirdiği güzellikleri hep beraber yaşamayı diliyorum."

"Öğretmenlerimiz için 25 Kasım'da sahnede olacağız"

YYÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yayla da depremde hayatını kaybeden öğretmenleri anma düşüncesiyle yola çıktıklarını belirtti.

Yayla, bir aydır türküler üzerine çalışma yaptıklarını dile getirerek, şöyle dedi:

"Van'daki deprem sırasında dersteydim. Sınıfta 20 öğrencim vardı. Ders anlattığım sırada sallanmaya başladık. O an öğrencileri sakinleştirmeye, sıraların altına girmelerini sağlamaya çalıştım. O anda gözümün önündeki duvar ikiye yarıldı. Daha sonra öğrencilerimi tahliye etmeye başladım. Bayılan öğrencileri de ayıltıp dışarı çıkarttım. Tek tek sınıfları kontrol ettikten sonra binayı terk ettim. Çok acı bir deneyimdi. Allah bir daha benzeri acıları yaşatmasın."

Doğal afetlerden dolayı ciddi kayıpların yaşanmaması için eğitimcilerin toplumun bilinçlendirilmesi konusunda daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan Yayla, binaları yapan inşaat mühendislerini, mimarları öğretmenlerin yetiştirdiğini ifade etti.