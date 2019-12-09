Son Dakika Haberleri: YYÜ Öğrenci Konseyi ulaşım sıkıntılarını Vali Bilmez'e aktardı
Son Dakika Güncel YYÜ Öğrenci Konseyi ulaşım sıkıntılarını Vali Bilmez'e aktardı - Son Dakika

YYÜ Öğrenci Konseyi ulaşım sıkıntılarını Vali Bilmez'e aktardı

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğrenci Konseyi, ulaşım sorunları için Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

YYÜ Öğrenci Konseyi ulaşım sıkıntılarını Vali Bilmez'e aktardı, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğrenci Konseyi, ulaşım sorunları için Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.


YYÜ Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Teymuroğlu ve konsey üyeleri, Vali Bilmez'i belediyedeki makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinin (UKOME) son toplantısında alınan ulaşım zammı, toplu taşıma, durak sayısı ve araç sayısında yaşanan sıkıntıları Vali Bilmez'e aktaran öğrenciler, bu konuda kendilerine yardım edilmesini talep etti.


Vali Bilmez de, Van Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite hattındaki araç sayısını artıracaklarını ifade ederek, aynı zamanda duraklarla da ilgili çalışmayı başlatacaklarını söyledi. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Ceren'in katili Özgür Arduç, cezaevinde intihara kalkıştı! Banyo fayanslarıyla bileklerini kesti Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 01:09:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YYÜ Öğrenci Konseyi ulaşım sıkıntılarını Vali Bilmez'e aktardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]