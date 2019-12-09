YYÜ Öğrenci Konseyi ulaşım sıkıntılarını Vali Bilmez'e aktardı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğrenci Konseyi, ulaşım sorunları için Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.



YYÜ Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Teymuroğlu ve konsey üyeleri, Vali Bilmez'i belediyedeki makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinin (UKOME) son toplantısında alınan ulaşım zammı, toplu taşıma, durak sayısı ve araç sayısında yaşanan sıkıntıları Vali Bilmez'e aktaran öğrenciler, bu konuda kendilerine yardım edilmesini talep etti.



Vali Bilmez de, Van Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite hattındaki araç sayısını artıracaklarını ifade ederek, aynı zamanda duraklarla da ilgili çalışmayı başlatacaklarını söyledi. - VAN