Yyü Radyasyon Onkolojisi Birimi Hizmete Açıldı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Birimi, Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında bulunan birimin açılış törenine Vali Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Ak Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve akademik personel katıldı.

Açılışta konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Radyasyon Onkolojisi biriminin çok önemli olduğunu belirterek, "5 yıldır atıl durumda olan Radyoloji Onkolojisi biriminin hizmete girmesiyle hasta vatandaşlarımızın il dışına tedavi için gitmesi önlenmiş oldu. Bu birimimizin hizmete girmesi için emeği geçen üniversite ve tıp fakültesi yönetimine burada görev yapacak personele teşekkür ediyorum. Van ve bölgemize hayırlı olsun İnşallah bir daha bu birimimiz kapanmayacak" dedi.

Ak Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ile YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin konuşmalarının ardından Radyasyon Onkolojisi bölümü 5 yıl aradan sonra yeniden hizmete girdi.

Program Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyelerinin birimde inceleme yapmasıyla son buldu.