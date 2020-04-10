YYÜ Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi atandı - Son Dakika

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YYÜ Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi atandı
32 dakika önce
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi atandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi atandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, boş olan rektör yardımcılığı görevine Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olan Vanlı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi'yi atadı. Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Van YYÜ Rektör Yardımcılığı görevine başlarken, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına ise Prof. Dr. Gökhan Oto atandı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:06 Kaynak: İHA
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