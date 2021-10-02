YYÜ Rektörü Şevli, basın mensupları ile bir araya geldi - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 1982 yılında kurulan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 40. yılına girecek olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ülkenin köklü ve saygın üniversiteleri arasında yerini aldığını söyledi.

Kentteki bir kafede basın mensupları ile bir araya gelen Şevli, üniversitenin tanıtımı, yaptıkları çalışmalar, hayata geçirilen ve yeni yapılacak projeleri anlattı.

Sahip olduğu 40 yıllık birikimiyle bütün birimlerinin yönetimsel ve akademik işleyişini sağlam bir zemine oturtan üniversitenin, bölgede kurulan üniversitelerin kurulmasına da öncülük ettiğini belirten Şevli, şunları aktardı:

"19 fakültesi, 5 enstitüsü, 2 yüksekokulu, 1 Türk Müziği ve Devlet Konservatuvarı, 10 meslek yüksekokulu, 49 araştırma merkezi, 48 öğrenci topluluğu; iki bine yaklaşan akademik, 3 binden fazla idari personeli; 140 binden fazla mezunu olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bugün 30 bine yaklaşan aktif öğrenci sayısıyla büyük bir aile olmuştur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin büyüklüğü sadece birimlerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin nicel artışlarıyla değil birbirini besleyen ayrılmaz bileşenlere yapılan ciddi beşeri, bilimsel, stratejik ve ekonomik yatırımlardan elde edilen başarılardan gelmektedir."

YYÜ'nin üçüncü nesil bir üniversite olma yolunda 2021-2025 dönemi Stratejik Planı'nı, dört temel stratejik amaç ve bu stratejik amaçları hayata geçirmek üzere kurgulandığını ifade eden Şevli, "Üniversitemiz, stratejik amaçlarını ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ve üretimine katkı sağlayacak olan araştırma projelerini ve merkezlerini çoğaltmak, eğitim-öğretim niteliğini çağdaş seviyeye taşımak, kurumsal kapasitesini artırmak ve bunları topluma faydalı olacak şekilde hayata geçirmek üzere belirlemiştir. Bu nedenle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı'nın stratejik amaçlarını "araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim, kurumsal kapasite ve toplumsal fayda" olarak deklare etmiştir." dedi.

Üniversitenin, ulusal ve uluslararası ölçekteki akademik başarısını her yıl daha yüksek seviyelere çıkarttığını anlatan Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 2020 yılında URAP sıralamasında 41. sıradan 35. sıraya yükselerek ve 2021 yılında da 160'a yakın üniversitenin tanımlandığı TÜBİTAK Harman Türkiye Akademik Arşiv sisteminde, 37.037 yayın sayısı ile 12. sırada yer almayı başardığını aktardı.

Üniversitenin başta Van olmak üzere bölgeye de hizmet veren paylaşımcı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Şevli, hayata geçirilen ve yeni yapılacak proje ve çalışmalarla ilgili detaylı sunum gerçekleştirdi.

Şevli daha sonra üniversitenin 40. yıl kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler ile ilgili basın mensupları ile bilgi alışverişinde bulundu.

Programa rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve birim müdürleri katıldı.