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YYÜ Rektörü Şevli öğrencilerle bir araya geldi

20 dakika önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerle bir araya geldi.

YYÜ Rektörü Şevli öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerle bir araya geldi.

YYÜ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oryantasyon programı kapsamında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için tanışma etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Rektör Şevli, YYÜ'yü tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin hedeflerine ulaşması yolunda üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini belirten Şevli, "Üniversite olarak ısrarla takip ettiğimiz muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi yolunda, yeni eğitim-öğretim yılında bünyemize katılan siz değerli öğrencilerimizle birlikte yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğimizden mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Sizlerle birlikte üniversitemizin seçkin üniversiteler arasına girmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kuşkum yok." dedi.

Üniversitenin öğrencilere sunduğu tüm imkandan faydalanmalarını tavsiye eden Şevli, YYÜ'den edindikleri bilgi birikimi ve dostlukların ulaştıkları her başarıda itici güç olacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından, öğrenciler folklor gösterisi sundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hamdullah Şevli, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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