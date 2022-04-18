YYÜ Rektörü Şevli yabancı öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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YYÜ Rektörü Şevli yabancı öğrencilerle iftarda buluştu

18.04.2022 13:44
YYÜ Rektörü Şevli yabancı öğrencilerle iftarda buluştu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından organize edilen programda yabancı öğrenci ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından organize edilen programda yabancı öğrenci ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şevli, yabancı öğrencilerin üniversite ailesi içinde oldukça önemli olduğunu, onları hem emanet hem de üniversitenin dünyaya açılan pencereleri olarak gördüklerini söyledi.

Üniversitenin konumu, doğası, tarihi, kültürel atmosferi ve akademik kadrosuyla öğrenciler için bir cazibe merkezi olduğunu belirten Şevli, yabancı öğrenciler için her türlü imkana sahip bir üniversite olduklarını ifade etti.

Üniversitesinin teknoloji ve bilgi çağının gereği olarak büyük atılımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Şevli, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin bünyesinde topladığı girişimcilik merkezleri, medya iletişim alanları, innovatif çalışmaları, Ar-Ge faaliyetleri, bilişsel sempozyumları, spor ve kültürel aktivitelerle dolu büyük kampüs alanıyla her türlü uluslararası öğrenci grubuna hitap ediyor. İran, Filistin, Suriye, Kuzey Irak ve diğer birçok ülkeden gelen öğrencilerimizle böyle bir etkinlikte bir araya gelmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Öğrencilerimiz ve personelimizle durumları hakkında bilgi almak, onlara çözüm üretmek için bu tarz organizasyonları önemsiyorum. Üniversitesi olarak dünyaya açılma ve dünyadaki öğrenciler ile Van meraklılarını üniversitemize çekme uğraşı içerisindeyiz. Özellikle Asya ve Ortadoğu ülkelerinden gelen öğrenci kitlelerini hedeflemekle beraber Avrupa ve Afrika kıtalarından öğrenci gruplarına açılıyoruz."

Dünyanın her yerinden gelen öğrencilere açık olduklarını belirten Şevli, "Van şehri de tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle onlara güzel bir kentte olma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca Van'ın huzurlu ve güvenli bir şehir olması onları daha da memnun etmektedir. Öncelikle TÖMER daha sonra da ilgili fakültelerde eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerimizin, üniversitemize renk kattıklarını belirtmek istiyorum." dedi. ???????

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hamdullah Şevli, TÖMER, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YYÜ Rektörü Şevli yabancı öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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