YYÜ şehitler için mevlid okuttu - Son Dakika
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YYÜ şehitler için mevlid okuttu

7 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından İdlib, çığ ve deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından İdlib, çığ ve deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.


YYÜ'ye bağlı sosyal tesislerde düzenlenen mevlide Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Müftüsü Ömer Keskin, YYÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, senato üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kuran'ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ile başlayan programda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, son bir aydır Van ve ülke genelinde kötü zamanların geçirildiğini ifade etti. Rektör Şevli, "Bahçesaray yolunda birçok vatandaşımızı maalesef çığ faciasında kaybettik. Sonrasında Başkale ilçemizin sınır köylerinde meydana gelen deprem sonucunda yine vatandaşlarımızı kaybettik, yaralılarımız var. Öncesinde senato üyelerimiz Elazığ depremi için bir yardım kampanyası başlatmıştı. Ardından bu kampanyamız buradaki deprem içinde devam etti. Sonrasında senato hocalarımız tarafından ilimizden ve ülkemizden belalar uzaklaşsın diye kurban kesimi gerçekleşti. Bunun akabinde böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Ama maalesef İdlib'te 33 Mehmetçiğimiz, hain bir hava saldırısında şehit oldular. Biz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yakınlarına sabır celil niyaz ediyoruz. İnşallah dileğimiz ülkemizde ve ilimizde bir daha acılar yaşanmasın. Allah daha büyük felaketlerden ülkemizi muhafaza etsin. Allah, askerimizin, Mehmetçiğimizin de yar ve yardımcısı olsun" dedi.


İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından okunan duaların ardından mevlid programı ikramla sona erdi. - VAN

Deprem, İdlib, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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