YYÜ, URAP'ın başarı sıralamasında yükseldi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) açıkladığı verilere göre Türkiye'de bilimsel yayınlar ve tıp fakültesi olan üniversiteler arasındaki başarı sıralamasını yükseltti.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, URAP, üniversitelerin bilimsel yayınlardaki 2019-2020 başarı sıralamasını açıkladı.

Açıklanan verilere verilere göre Türkiye'deki devlet üniversiteleri genel sıralamasında 108 devlet üniversitesi arasında 36. sıradan 32. sıraya yükselen YYÜ, Tıp Fakültesi bulunan 80 devlet üniversitesi arasında da 31. sıradan 26. sıraya çıktı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin en başarılı üniversiteler arasında üst sıralara yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversiteyi orta vadede dünyada ilk bin üniversite arasına yükselme hedeflerinin olduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Akademisyenlerimizin üniversitelerini Türkiye ve dünya sıralamasında daha iyi yerlere taşıyacaklarına olan inancım tamdır. YYÜ, dünya üniversitesi olma yolunda iddialı adımlarla yoluna devam ediyor. Klinik tıp, veterinerlik, ziraat ve fen alanları dahil, sosyal ve güzel sanatlar alanında nitelikli akademik kadroyu bünyesinde barındıran üniversitemiz, bu kadrosunu daha da artırmaya özen göstermektedir. Oldukça güçlü bir akademik kadroya sahip üniversitemiz, bilimsel üretim noktasında kurumsallaşmış durumda. Nitelikli akademik çalışmayı destekleyen yönetim anlayışımızın, üniversitemizi kısa, orta ve uzun vadede hem akademik hem de idari kurumsallaşmada daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum."