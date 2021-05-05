Van YYÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okul öncesi eğitim protokolü imzalandı.

Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Valilik Hüsrev Paşa Toplantı salonunda yapılan protokol imza törenine, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke katıldı.

Toplantıda konuşan Bilmez, okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekerek, "Tüm imkanlarımızla okul öncesi eğitime önem vermeliyiz. Çocuklara ne kadar erken eğitim verirsek o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz. Çünkü çocukların cevherini o zaman keşfedebiliriz. Bundan dolayı YYÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan bu eğitim projesinin protokolü çok güzel sonuçlara vesile olacaktır. Van olarak ana okulu bakımından iyiye gidiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız." dedi.

Daha sonra Şevli ve Tevke protokolü imzaladı.