Z. Altan Elmas Kasım ayı konut satışlarını değerlendirdi - Son Dakika

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Kasım ayı konut satışlarını değerlendirdi. Elmas, sektördeki kayıpların telafi edildiğini ve sektörün sene sonuna doğru toparlanmaya devam edeceğini ifade etti.



Z. Altan Elmas, Türkiye genelinde Kasım ayında 138 bin 372 adet konut satıldığını söyleyerek, "Son 3 ayda ortalama 143 bin konut satılarak yüksek satış rakamları elde edilmeye devam ediyor. Bir önceki Ekim ayına göre yüzde 3 oranında düşüş görülse de geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 55'e yakın bir artış yakaladık. 1 Ağustos itibariyle kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99'a indirmişti. Böylelikle bir süredir ertelenen konut talebi canlanmış ve vatandaşlarımız yeniden konut alımına geçmişti. Yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi etmeyi hedefliyorduk ve bu yöndeki çalışmalarımız meyvesini verdi. Sektörümüz adına bu moral verici rakamların devam etmesini ve 2019 yılını geçtiğimiz yıla yakın bir satış hacmiyle kapamayı ümit ediyoruz" dedi.



"Birinci el konut alımına yönelik harç ve KDV indirimi devam etmeli"



Türkiye genelinde birinci el konut satışlarının geçen yılın Kasım ayına göre yaklaşık yüzde 20 artarak 48 bin 909 adet olarak gerçekleştiğini ifade eden Elmas, "Birinci eldeki bu artışla birlikte, ikinci elde geçtiğimiz Kasım ayına oranla yüzde 83 oranında bir artış gözlemliyoruz. Konut kredisi ve TL mevduat faizlerindeki düşüş nedeniyle ikinci el konutlara daha fazla yönelme olduğunu görüyoruz. Konut alıcılarını 1. el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarına gerek olduğunu ısrarla ifade ediyoruz. Toplam satışların içinde 1. el konut satışının artması, inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi anlamına geliyor. Böylece son dönemde düşen istihdam da yerine konacaktır. Vatandaşlarımız 1. el konutlara yönlendirildikçe enerji verimliliği elde edilecek ve depremin yıkıcı etkisi büyük ölçüde azaltılmış olacaktır. Ayrıca yıl sonunda bitecek olan harç ve KDV indirimi teşviklerinin de uzatılması veya kalıcı hale getirilmesini devletimizden talep ediyoruz.



2019 yılında yeni ruhsat alımlarında çok ciddi bir düşüş var, ilk 9 ayda yaklaşık olarak 180 bin ruhsat başvurusu yapılmıştı. Ruhsat alımlarındaki bu düşüşle ve stokların gün geçtikçe erimesiyle mevcut konutların değeri artıyor. Yeni konutlar da ortalama yüzde 35-50 arası daha pahalıya mal ediliyor. Dolayısıyla bu süreçte konut alan vatandaşlarımız bu fiyat ve oranlarla kazançlı çıkacaklardır" diye konuştu.



"Özel bankalar da oranlarını kamu bankaları seviyesine çekmeli"



"Türkiye genelinde ipotekli satışlar bir önceki Kasım ayına göre yüzde 700'ün üzerinde arttı" diyen Elmas, "Bu artış, konut sektörünün faize olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bazı özel bankalarımız yüzde 1'in altında konut kredisi vermeye başlamışlardı. Merkez Bankasının son faiz indirimi ile bu bankaların da konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına indireceğini umuyoruz. Özel bankaların tümünün konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına indirmesi durumunda, piyasa daha da canlanacak ve lokomotif sektör olan konut sektöründeki hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir" şeklinde konuştu.



"Yabancıya konut satışı şimdiden geçen yılı geçti"



2019 yılı Kasım ayında yabancıya konut satışının 3 bin 988 adet olarak gerçekleştiğini belirten Elmas, "Türkiye genelinde ilk 11 ay toplamlarına bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 12 civarında bir artış görüyoruz, bu ay itibarıyla geçen yılın toplamını da geçtik. Bu ivmenin devam edeceğini gözlüyoruz. Gayrimenkul sektörü ülkesine döviz kazandırmaya devam edecektir" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL