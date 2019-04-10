Z. Altan Elmas: "Reform Paketi Tüm Sektörleri Olumlu Etkileyecektir"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Reel sektöre ve finans piyasalarına yönelik pek çok yenilik getiren paketin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Reel sektöre ve finans piyasalarına yönelik pek çok yenilik getiren paketin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Z. Altan Elmas'ın, reform paketiyle ilgili görüşü şöyle:



"Reform paketiyle açıklanan sermaye enjeksiyonu kamu bankalarıyla birlikte tüm sektörleri pozitif etkileyecektir. Sektörde kredilerin bir kısmının kurulacak olan gayrimenkul fonu hissesi ile takas edilmesi sektörü rahatlatacak ve kredilerin fona konulmayan kısımlarının ödenebilirliğini daha da artıracaktır. Böylelikle gayrimenkul fonu hem bankalar hem de sektör firmalarının yararına bir enstrüman olacaktır. Aynı zamanda sermaye piyasalarımızın gelişimine de fayda verecektir. Bankalar isterse bu fon hisselerini piyasada satarak nakde dönebilecektir. Sektör yeni paket ve önlemlerin etkisiyle daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Ertelenen talep morallerin düzelmesiyle yeniden harekete geçecek. Zamanlama olarak da bahar ve yaz mevsimleri, sektörümüz açısından yeniden canlanma dönemidir. Bunun reform paketiyle desteklenmesi umut verici oldu." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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