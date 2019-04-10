Son Dakika Haberleri: Z. Altan Elmas: "Reform Paketi Tüm Sektörleri Olumlu Etkileyecektir"

Z. Altan Elmas: "Reform Paketi Tüm Sektörleri Olumlu Etkileyecektir"

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Reel sektöre ve finans piyasalarına yönelik pek çok yenilik getiren paketin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Z. Altan Elmas:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Reel sektöre ve finans piyasalarına yönelik pek çok yenilik getiren paketin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Z. Altan Elmas'ın, reform paketiyle ilgili görüşü şöyle:

"Reform paketiyle açıklanan sermaye enjeksiyonu kamu bankalarıyla birlikte tüm sektörleri pozitif etkileyecektir. Sektörde kredilerin bir kısmının kurulacak olan gayrimenkul fonu hissesi ile takas edilmesi sektörü rahatlatacak ve kredilerin fona konulmayan kısımlarının ödenebilirliğini daha da artıracaktır. Böylelikle gayrimenkul fonu hem bankalar hem de sektör firmalarının yararına bir enstrüman olacaktır. Aynı zamanda sermaye piyasalarımızın gelişimine de fayda verecektir. Bankalar isterse bu fon hisselerini piyasada satarak nakde dönebilecektir. Sektör yeni paket ve önlemlerin etkisiyle daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Ertelenen talep morallerin düzelmesiyle yeniden harekete geçecek. Zamanlama olarak da bahar ve yaz mevsimleri, sektörümüz açısından yeniden canlanma dönemidir. Bunun reform paketiyle desteklenmesi umut verici oldu." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:53 Kaynak: İHA
Sur, Berat Albayrak, Değerli Taş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Merakla Beklenen Reform Paketi'ni Açıkladı Son Dakika! AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 19:04:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Z. Altan Elmas: "Reform Paketi Tüm Sektörleri Olumlu Etkileyecektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]