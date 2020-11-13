Z Filmi - Son Dakika

Beth ve Kevin’in sekiz yaşındaki oğulları Joshua ile mutlu bir yaşamı vardır. Joshua, kendisine ‘Z’ adında hayali bir arkadaş edindiğinde, Beth ve Kevin bu durumu sevimli bulur. Ancak çok geçmeden durumun düşündüklerinden bambaşka olduğunu fark ederler. ‘Z’, Joshua üzerinde korkunç bir etki yapar ve çiftin masum oğulları tanımadıkları birine dönüşür. Ancak Beth, geçmişi hakkında gerçekleri ortaya çıkardığında, Joshua’nın hayalini arkadaşının sandıkları gibi hayali olmayabileceğini öğrenirler.
Yönetmen: Brandon Christensen
Senaryo: Brandon Christensen, Colin Minihan
Oyuncular: Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson , Sara Canning, Stephen McHattie, Chandra West, Ali Webb, Deborah Ferguson, Luke Moore, Fox Rose, Jayson Therrien, Sarah Munn, Grace Christensen, Kevin Doree, Blaine Schlechter, Gerrick Winston
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Z
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 83 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 18.12.2020
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- Kaynak: InterSinema.com
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