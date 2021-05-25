Z jenerasyonunun yeni nesil spor dalı E-Spor

Tüm dünyayı etkisi altına alan E-Spor'un önlenemez yükselişi devam ederken, özellikle 18-25 yaş grubunun ilgilendiği bu dijital spora bağlı olanların sayısı Türkiye'de de hızla artmış bulunmakta. Türkiye'de modern spor yorumculuğunun öncüsü olan Kaan Kural, EGİAD üyelerinin sektöre ilişkin değerlendirmeleri için online düzenlenen toplantıya konuk oldu.

E-Spor ya da bir başka değişle elektronik spor, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla oyun oynayabileceği bir spor dalı olarak tanımlanırken, diğer spor müsabakalarındaki gibi E-Spor müsabakalarında da kişiler veya takımlar karşı karşıya getirilebilmekte ve diğer sporlardaki gibi hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektirebilmektedir. İnternetin yaygınlaşması ve pandemi süreciyle birlikte kitlelerin evlere kapanmasıyla günümüzde E-Spor hızla gelişerek yayılmaya başladı. Günümüzde ulusal ve uluslararası birçok E-Spor turnuvası düzenlenirken, bu turnuvalar oyunculara rekabet edecekleri profesyonel bir ortam sağlayarak elektronik spor ve sporcu kavramlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasına da büyük katkı sağlamakta. Artık E-Spor turnuvaları milyon dolarlara varan ödüllerle ve binlerce izleyicinin arenalarda, yüz binlercesinin ise internet üzerinden yapılan canlı yayınlarda takip ettiği büyük bir sektör haline dönüşmüş bulunmakta.

"E-Spor yükselen bir trendde"

Bu gelişen sektörle ilgili online bir toplantı düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sektörün öncülerinden Kaan Kural'ı üye iş insanları ile buluşturdu. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, öncelikli alan olarak belirledikleri girişimcilik ve Z kuşağının kesişim noktasında E-Spor'un bulunduğuna dikkat çekerek, "Dünya genelindeki oyun gelirleri yaklaşık 200 milyar dolar civarındadır. Tüm spor endüstrilerinin de toplam 480 milyar dolar gelir ürettiğini söyleyebilirim. Yükselen bir trendde ve pandemiyle yaklaşık yüzde 40 büyüyen bu ekonominin öngörüsüyle 2030'lara varmadan E-Spor endüstrisinin tüm spor endüstrilerinden daha büyük olacağını söylemek pek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır. Dünyada 18-25 yaş arasındaki gençlerde izlenme oranı basketboldan çok daha fazla olmakta ve futbolun yüzde 5'lik derece ile hemen ardında olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, hepimizin büyüklerimizden dinlediği futbol stadyumlarında sabahladığı veya basketbol salonlarında saatlerce kuyrukta beklediği gibi anılar varken, E-Spor artık Z jenerasyonun kendi anılarını kendilerinin oluşturduğu, büyüklerinden duymadığı ve tamamen kendi alanları olan bir dünyadan bahsedebiliriz" dedi.

"E-Spor'un geleneksel sporlarla birlikte hiyerarşide çok önemli bir yere oturacağını görmekteyiz"

Başkan Yelkenbiçer'in ardından konuşan spor yorumcusu Kaan Kural ise yaptığı konuşmada, geleneksel spora göre E-Spor'un Orta Asya ve Uzak Doğu'da yükseliş trendinde ve popüler olduğuna dikkat çekti. Kural, "E- Spor geleneksel sporun yerini alacak mı diye sorulur hep. Bu iki spor alanının birbirini zenginleştirmesi mümkündür. E- Spor'a ilişkin büyüme şaşkınlık oluştururken, 15 senedir var olan bu spor alanı özellikle Japonya ve Çin kültüründe önemli bir hiyerarşi elde etti. Orta Asya'da geleneksel spor anlayışı olmadığı için dijitale de yatkınlık sebebiyle bu sektör çok büyüdü. Bu bölgelerde kaynak ayrılması bakımından ilk 5 sırada diyebiliriz. Amerika'da da farklı değil bu gelişim. Bugün 1 milyar dolara ulaşan değerlemeler var. İyi bir pazarlama stratejileri ile daha da büyüyecek. Z jenerasyonunun tercih ettiği bir alan olması sebebiyle olimpiyatlarda bile yer alması hususunda ciddi fikir oluşturanlar var. Bu durumda E-Spor'un geleneksel sporlarla birlikte hiyerarşide çok önemli bir yere oturacağını görmekteyiz. Zihinsel temelli olan bu spor, el kol, zihinsel aktivite, koordinasyon, reaksiyon zamanlama açısından insanı geliştiren, hatta sınırını zorlayan çok önemli bir spor dalı" ifadelerini kullandı. - İZMİR