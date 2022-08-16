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Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor?

16.08.2022 10:10
Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor?

z kuşağı veya z jenerasyonu, temel bir demografik sınıflandırmadır. Özellikle sosyal medyada sıkça duyduğumuz ve siyasilerin de sıkça konu ettiği z kuşağı hakkında z kuşağı hangi yıllar? z kuşağı nedir? z kuşağı özellikleri nedir? z kuşağı hangi yılları kapsıyor? z kuşağı ne demek, özellikleri? soruları araştırılmaktadır. Peki, z kuşağı yaş aralığı, z hangi yıllar arası? İşte detaylar haberimizde...

z kuşağı hangi yıllar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada sıkça duyduğumuz z kuşağı hakkında z kuşağı hangi yıllar? z kuşağı nedir? z kuşağı özellikleri nelerdir? z kuşağı hangi yılları kapsıyor? z kuşağı ne demek, özellikleri? soruları araştırılmaktadır. Peki, z kuşağı yaş aralığı, z hangi yıllar arası? İşte detaylar haberimizde...

Z KUŞAĞI HANGİ YILLAR?

Z kuşağı, 1995 ve 2012 seneleri arasında doğan insanları kapsayan temel bir demografik sınıflandırmadır. Y kuşağından sonra ve Alfa kuşağından önce gelir. Z kuşağının neredeyse tüm üyesi X kuşağının evladıdır. Araştırmacılar ve popüler medya, 1990'ların sonlarını (1995–98) ve 2010'ların başlarını (2011–12) Z kuşağının üyelerinin doğum aralığı olarak kabul eder. Küçük yaşlardan itibaren internete ve taşınabilir dijital teknolojiye erişimle büyüyen ilk sosyal nesildir. Z kuşağının üyeleri, dijital okuryazar olmaları gerekmese de dijital yerliler olarak da adlandırılmaktadır. Z kuşağının üyelerinin ekrana bakma sürelerinin fazla olması küçük çocuklara kıyasla en çok ergenler üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır.

Önceki nesillerle karşılaştırıldığında, bazı gelişmiş ülkelerdeki Z Kuşağı üyeleri iyi huylu, pervasız, ve riskten kaçınma eğilimindedir. Kendi yaşlarındayken öncekilerden daha yavaş yaşama eğilimindedirler, daha düşük genç gebelik oranlarına sahiptirler ve daha az sıklıkla alkol tüketirler ve Psikotrop maddeleri zorunlu olarak kullanmazlar. Z kuşağı gençleri, akademik performans ve iş beklentileri ile önceki kuşaklardan daha fazla endişe duymaktadır ve aksi yöndeki endişelerine rağmen, 1960'lardaki emsallerine göre hazzı ertelemede daha iyidirler. Öte yandan, ergenler arasında cinsel ilişkiye girme yaygınlığı artmış, ancak bunun nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Z Kuşağı'ndaki ergenler ve genç yetişkinler, daha yüksek alerji oranlarına, daha yüksek farkındalık ve zihinsel sağlık sorunları tanılarına sahiptir ve uykusuzluk olasılıkları daha yüksektir. Birçok ülkede, Z kuşağı gençliğinin zihinsel engelli ve psikiyatrik bozukluklara sahip olma olasılığı, önceki nesillere göre daha fazladır. Dünyanın her yerinde, Z Kuşağı üyeleri, elektronik cihazlara daha fazla ve kitap okumaya eskisinden daha az zaman harcamaktadır. Bu dikkat süreleri ve kelime dağarcıkları üzerinde etki etmektedir.

Araştırmacılar ve popüler medya genellikle 1990'ların sonlarını başlangıç doğum yılları ve 2010'ların başlarını Z kuşağının bitiş doğum yılları olarak gösteriyor. Oxford Dictionaries, Z Kuşağı'nı "21. yüzyılın ikinci on yılında yetişkinliğe ulaşan nesil" olarak tanımlıyor. Oxford Learner's Dictionaries, Z kuşağını "90'ların sonu ile 2010'ların başı arasında doğmuş bir grup insan" olarak tanımlıyor. Merriam-Webster Online sözlük, Z kuşağını "1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında doğan insanların nesli" olarak tanımlar.

Statistics Canada, Z Kuşağı'nı 1993'ten 2011'e kadar uzanan bir dönem olarak tanımlıyor. Psikolog Jean Twenge, Z Kuşağını 1995 ve 2012 yılları arasında doğanları "iGeneration" olarak tanımladı. Avustralya'nın McCrindle Araştırma Merkezi, Z Kuşağı'nı, doğum oranlarında kaydedilen bir artışla başlayan ve maksimum 15 yıllık bir kuşak tanımına uyan 1995 ve 2009 yılları arasında doğanlar olarak tanımlıyor.

Pew Araştırma Merkezi, 1997'yi Z Kuşağı için başlangıç doğum yılı olarak belirleyerek, bu tarihi yeni teknolojik gelişmeler ve sosyoekonomik eğilimler gibi "farklı biçimlendirici deneyimler" ve 11 Eylül saldırı'larından sonrası bir dünyada büyümek için seçti. Pew, Z Kuşağı için bir bitiş noktası belirtmedi, ancak 2012'yi 2019 yılındaki raporları için geçici bir bitiş noktası olarak kullandı. The New York Times, The Wall Street Journal, PBS ve The Washington Post dahil olmak üzere birçok büyük medya kuruluşu Pew'in tanımını alıntıladı. Brookings Enstitüsü, Z kuşağının 1997 ile 2012 yılları arasında doğduğunu belirledi.

Amerikan Psikoloji Derneği, Z kuşağını "1997 yılından itibaren doğanlar" olarak tanımlıyor.

Milenyumun sonu ve Z kuşağının başlangıç yıllarında doğan bireyler, her iki kuşağın özelliklerini taşıyan bir "mikro kuşak" olarak tanımlanmıştır. Bu ara geçiş kuşağına verilen adlar şunlardır: Snapchat Nesli, MinyonZ, Zilenyumlar, ve Zenyumlar.

Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor?
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