Son Dakika Haberleri: Z Kuşağı kripto para birimlerine olumlu bakıyor
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Z Kuşağı kripto para birimlerine olumlu bakıyor

6 saat önce

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi KPMG'nin son araştırması, ABD'de yaşayan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ünün kripto para birimlerine güvendiğini ortaya koydu.

Z Kuşağı kripto para birimlerine olumlu bakıyor, System.String[]

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi KPMG'nin son araştırması, ABD'de yaşayan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ünün kripto para birimlerine güvendiğini ortaya koydu.

KMPG araştırmasına katılan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ü kripto paraların geleceğiyle yakından ilgilendiklerini söylerken, 65 yaş ve üstündeki katılımcıların yarısından fazlası da kripto paralara ilgi duyduklarını belirtti.

Anahtar sadakat programlarında

Araştırmaya katılan ABD'lilerin yüzde 63'ü kripto paraların kolay bir ödeme yöntemi olduğunu düşünürken, yüzde 66'sı kripto paraları sıradan bir alışverişte kullanmaktansa, müşterisi oldukları firmaların "sadakat programlarında" kullanmayı tercih edebileceklerini vurguladı. Katılımcıların yüzde 82'si de, kripto paraları mevcut "sadakat programlarında" kullanmak istediklerini söyledi.

Sektörler kapsamında katılımcıların yüzde 87'si banka ve kredi kartı şirketlerinin, yüzde 86'sı restoran ve kahve dükkanlarının, yüzde 81'ie elektronik mağazalarının ve yüzde 79'u medya ve telekom şirketlerinin "sadakat programlarını" kullandıklarını belirtti.

Büyük marka şart değil

Katılımcıların yüzde 60'ı kripto paraları kullanmak için yalnızca büyük markaları tercih etmeyeceklerini, küçük işletmelere de ılımlı yaklaştıklarını söylerken, yüzde 64'ü kripto paraları e-ticarette kullanabileceğini vurguladı.

Kolay kullanım şart

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Kerem Vardar, kripto paraların yaygınlaşması için tüketiciye kolay ve çekici bir deneyim imkanı sunmak gerektiğini, bunun için de "sadakat programlarının" iyi bir fırsat sunduğunu söyledi ve ekledi:

"Birçok yatırımcı, ticaretin geleceğinin kripto paralarda olduğunu düşünüyor. Yakın gelecekte geleneksel ticaret yöntemlerine alternatif olacaklar. Sadakat programları sayesinde kripto para kullanımının yaygınlaştırılması daha kolay gerçekleşebilir." (Fotoğraflı)


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:07 Kaynak: DHA
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