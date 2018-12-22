Son Dakika Haberleri: Z kuşağı maddi değil mekansal kaygı duyuyor

Z kuşağı maddi değil mekansal kaygı duyuyor

1 saat önce

Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley'in araştırmasına göre, 2020 yılına kadar dünya çapında iş gücünün yüzde 38'ini Z kuşağı oluşturacak.

Z kuşağı maddi değil mekansal kaygı duyuyor, System.String[]
Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley'in araştırmasına göre, 2020 yılına kadar dünya çapında iş gücünün yüzde 38'ini Z kuşağı oluşturacak. Araştırmalar, Z kuşağının iyi bir çalışma ofisini yüksek ücrete tercih ettiğini, yani maddi değil mekansal kaygılar duyduğunu gösteriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:23 

Morgan Stanley, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu

Engelli Vatandaş Aldığı Hibeyle Hobisini Gelir Kapısına Dönüştürdü Juventus, Adidas'la 408 Milyon Euroluk Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:54:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Z kuşağı maddi değil mekansal kaygı duyuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]