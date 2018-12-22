Z kuşağı maddi değil mekansal kaygı duyuyor
1 saat önce
Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley'in araştırmasına göre, 2020 yılına kadar dünya çapında iş gücünün yüzde 38'ini Z kuşağı oluşturacak.
Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley
'in araştırmasına göre, 2020 yılına kadar dünya çapında iş gücünün yüzde 38'ini Z kuşağı oluşturacak. Araştırmalar, Z kuşağının iyi bir çalışma ofisini yüksek ücrete tercih ettiğini, yani maddi değil mekansal kaygılar duyduğunu gösteriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:23
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