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'Z kuşağı' turizme ilgisiz - Son Dakika

'Z kuşağı' turizme ilgisiz

10.11.2021 10:01
'Z kuşağı' turizme ilgisiz

'BACASIZ fabrika' olarak adlandırılan ve 60'a yakın sektörü besleyen turizmde, salgınla birlikte artan istihdam sorununa ek olarak, 'Z kuşağı'nın da bu sektöre ilgi göstermediği ortaya çıktı.

'BACASIZ fabrika' olarak adlandırılan ve 60'a yakın sektörü besleyen turizmde, salgınla birlikte artan istihdam sorununa ek olarak, 'Z kuşağı'nın da bu sektöre ilgi göstermediği ortaya çıktı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Gençler turizme sıcak bakmıyor. Hatta aileleri bile. Bu sektörü 10 yıl sonra bugün 20'li yaşlarda olan Z kuşağı yönetecek. Ama Z kuşağı sektöre çok ama çok uzak" dedi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektöründe istihdam sorunu ve 'Z kuşağı'nın bu sektöre bakışıyla ilgili çalıştay sonrası ortaya çıkan sonuçlarla ilgili uyarılarda bulundu. Kasım ayıyla birlikte hava trafiğinde de ciddi düşüş yaşandığını aktaran Yavuz, Antalya'ya geçen ay günde 75 bin olan turist girişinin dörtte bire kadar gerilediğini söyledi. Otellerin kapanma hazırlıklarına başladığını açıklayan Yavuz, sektörün 4 aylık durgun kış dönemine girdiğine işaret etti.

2020 ve 2021 KAÇIŞ YILLARITurizmde en önemli kaynaklardan birinin de insan, yani turizm çalışanı olduğunu belirten Yavuz, Türkiye'de öne çıkan 'servis-hizmet kalitesi' söyleminin ham maddesini turizm çalışanlarının oluşturduğunu kaydetti. Turizm çalışanları sayesinde bugünkü başarılara ulaşıldığını anlatan Yavuz, 2020 ve 2021'i turizm çalışanlarının sektörden kaçış yılı olarak gösterdi. Doğrudan ve dolaylı 2 milyon kişinin iş bulduğu sektörü artık turizm fakültesi mezunu öğrencilerin bile çok azının tercih ettiğini kaydeden Yavuz, turizmin insanların artık başka seçeneği kalmadığında çalışmayı düşünebilecekleri bir sektör haline geldiğini vurguladı.KAÇIŞIN SEBEPLERİGeçen ay turizmcilerle yapılan çalıştayda turizmden kaçışın gündeme geldiğine işaret eden Yavuz, en önemli nedenleri ise şöyle sıraladı: "Sektör, yıllarca çalışanların özlük haklarında iyileştirme yapmadı. Sezonluk çalışma sürdürülebilir değil, yaşamaya ve geçinmeye yetmiyor. Turizmde sürekli yaşanan krizlerin yarattığı belirsizlikler sektörde güvensizliğe yol açtı. Turizmde kariyer imkanının kısıtlı olması. Bilgi ve teknoloji çağında diğer sektörlerin turizmi geçmesi ve daha iyi imkanlar sunmaları. Bu şartların üstüne bir de korona gelince turizmden kaçış hızlandı."HANGİ SEKTÖRLERE GİDİYORLAR2020'de başlayan kaçışın 2021 yılı ilk yarısına kadar sürdüğünü belirten Recep Yavuz, büyük kısmının bu dönemde kısa çalışma ödeneğiyle geçimini sağlamaya çalıştığını belirterek, "Yabancı dil bilen bunu değerlendirebileceği alanlara yönelirken, bileğine, iş gücüne güvenenler başka sektörlere, kişisel becerileri olanlar daha kreatif alanlara, kimisi de hiç bilmediği iş kollarını denemek üzere yola koyuldu. Başlıca yöneldikleri alanlar, enerji sektörü, sigorta sektörü, emlakçılık, çağrı merkezleri, kuryecilik, bankacılık, tarım, seralar ve diğer bilumum alanlar oldu" dedi.Z KUŞAĞI TURİZME İLGİSİZ

Bir yandan gidenlerin arkasından bakarken, diğer yandan 'gelecek olanlar var mı' diye genç nesle baktıklarını kaydeden Yavuz, "Maalesef oradan da çok olumlu sinyaller gelmiyor. Gençler turizme sıcak bakmıyor. Hatta aileleri bile. Bu sektörü 10 yıl sonra bugün 20'li yaşlarda olan Z kuşağı yönetecek. Ama Z kuşağı sektöre çok ama çok uzak. Dijital dünyada büyüyorlar, özgürlüklerine düşkünler, işverene bağlılıkları düşük gibi, bunun da birçok nedeni var. Eğer turizmi gerçekten sürdürmek istiyorsak 'mutlu çalışan' sektörü haline getirmemiz gerekiyor. Turizmciler ve STK'lar bundan sonra bu konuda hamleler yaparak Türk turizmine en büyük hizmeti yapmış olurlar" diye konuştu.


'Z kuşağı' turizme ilgisiz
'Z kuşağı' turizme ilgisiz
'Z kuşağı' turizme ilgisiz
'Z kuşağı' turizme ilgisiz

Recep Yavuz, İstihdam, Fabrika, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Z kuşağı' turizme ilgisiz - Son Dakika


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